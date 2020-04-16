شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 6631.69 نقطة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:02 مساءً, 16 أبريل 2020 م
المناطق - واس
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 181.98 نقطة ليقفل عند مستوى 6631.69 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.3 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 160 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 185 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 17 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 172 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات بحر العرب، وبوبا العربية، ونادك، وبترو رابغ، والبحر الأحمر الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ساب، ورعاية، وسافكو، وكهرباء السعودية، وسامبا فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 7.62%
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وسيرا، وأرامكو السعودية، وبحر العرب، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، وبحر العرب، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 319.58 نقطة ليقفل عند مستوى 6865.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 27 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 475 ألف سهم تقاسمتها 1040 صفقة.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 6631.69 نقطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.