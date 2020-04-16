شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أوروبي: اقتصاد ما بعد كورونا فرصة حقيقية «للبيئة» والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تيمرمانس كتب في مقال مشترك مع الطيار السويسري برتراند بيكارد الذي دار حول العالم بطائرة تعمل بالطاقة الشمسية أن إجراءات التعافي من الفيروس يجب أن تشجع على أن تحل الحلول النظيفة محل البنية التحتية المسببة للتلوث.
وأضاف "بدلا من استخدام حزم التحفيز لتشجيع الأعمال كالمعتاد، يجب علينا الاستثمار في اقتصاد جديد يخرج من الأزمة في صورة أفضل مما كان عليه، اقتصاد ملائم للمستقبل ومستدام وجمعي ويتمتع بالقدرة التنافسية ".
وتناقش الدول الأوروبية اتخاذ إجراءات طارئة تقدر قيمتها بأكثر من نصف تريليون يورو للمساعدة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، الذي أدى لتوقف حركة الطيران وإغلاق المصانع ووضع قيود على الحياة العامة.
وقد تعهد رؤساء دول الاتحاد الأوروبي بالتركيز على السياسات الصديقة للبيئة في حزمة تهدف لانعاش الاقتصاد.
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