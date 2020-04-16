شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء تجارة دول التعاون يجتمعون لبحث ضمان تدفق السلع والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير التجارة والاعلام الملكف الدكتور ماجد القصبي، أنه اجتمع اليوم مع نظرائه بمجلس التعاون عبر "الاتصال المرئي" لمناقشة التعاون المشترك لمواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، وضمان تدفق السلع لدول المجلس، وتعزيز سوق التجارة الإلكترونية والتعاون مع المنظمات الدولية.

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