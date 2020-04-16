شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر يغلق منخفضا بتداولات 3.3 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية منخفضاً 181.98 نقطة، عند مستوى 6631.69 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.3 مليار ريال، فيما أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية ( نمو ) مرتفعاً 319.58 نقطة، عند مستوى 6865.87 نقطة، بتداولات تجاوزت 27 مليون ريال.

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