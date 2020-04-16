شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الشيخ زايد: غلق الحدائق والنوادى والمتنزهات العامة بأعياد الربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، استمرار غلق كافة النوادى والملاهى والمتنزهات العامة وإغلاق كافة المسطحات الخضراء بالمدينة، لمنع أى تجمعات خلال أعياد الربيع، منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.

وناشد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، سكان المدينة والمترددين عليها بعدم النزول إلى الشوارع والحدائق العامة، والالتزام بتعليمات الصحة العامة حرصا على سلامتهم، وذلك في إطار اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، قد وجه بضرورة غلق كافة الحدائق والمتنزهات بالمدن الجديدة، قبل أعياد الربيع، تجنبا لوجود تجمعات ، في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

فيما أكد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، وضع خطة لمتابعة استمرار إغلاق كافة المنافذ المؤدية لمنطقة الشاطئ والحديقة المركزية والمتنزهات تحسباً لخروج المواطنين في ظل الاحتفالات الخاصة بأعياد الربيع، مشيراً إلى أنه تم التنبيه علي جميع الفنادق والنوادي والقاعات بعدم قبول أي حجوزات لإقامة أي مظاهر احتفالات لما تمثله التجمعات من خطورة فى انتشار فيروس كورونا، وكذا منع أي اشغالات أو تواجد للباعة الجائلين.

وطالب رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، جميع المواطنين بإلالتزام بالمنازل وعدم الخروج الا للضرورة القصوى خلال تلك الفترة، لحماية أنفسهم، مؤكدا إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، موضحاً أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بالمدن الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا.