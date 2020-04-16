1.3مليار دولار زيادة فى تحويلات المصريين بالخارج خلال يناير وفبراير 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت البيانات الأولية لتحويلات المصـريين العاملين بالخارج ارتفاعا خلال شهرى يناير وفبراير 2020 بمقدار 1.3 مليار دولار بمعدل سنوى 33.6% لتصل خلالهما إلى نحو 5.2 مليار دولار (مقابل نحو 3.9 مليار دولار خلال نفس الشهرين من العام السابق).
وجاء ذلك محصلة لارتفاع تلك التحويلات بمعدل سنوي 27.8% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر يناير 2020 (مقابل نحو 2.1 مليار دولار خلال شهر يناير 2019) ، وكذا ارتفاعها بمعدل سنوي 40.3% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر فبراير 2020 (مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال شهر فبراير 2019).
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