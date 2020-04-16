شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز دمياط الجديدة: استمرار إغلاق المنافذ المؤدية إلى الشاطئ والمتنزهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، وضع خطة لمتابعة استمرار إغلاق كافة المنافذ المؤدية لمنطقة الشاطئ والحديقة المركزية والمتنزهات، تحسباً لخروج المواطنين في ظل الاحتفالات الخاصة بأعياد الربيع، مشيراً إلى أنه تم التنبيه علي جميع الفنادق والنوادي والقاعات بعدم قبول أي حجوزات لإقامة أي مظاهر احتفالات لما تمثله التجمعات من خطورة فى انتشار فيروس كورونا، وكذا منع أي اشغالات أو تواجد للباعة الجائلين.

وطالب رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، جميع المواطنين بإلالتزام بالمنازل وعدم الخروج الا للضرورة القصوى خلال تلك الفترة، لحماية أنفسهم، مؤكدا إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، موضحاً أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بالمدن الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا.