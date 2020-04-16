شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 10212 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 1476 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 11755 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 3859 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 1090 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 1083 نقطة.

وفى سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، خلال جلسة أمس الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، مصر لصناعة الكيماويات، مدينة نصر للإسكان والتعمير، بالم هيلز للتعمير، 253 ألف سهم، 50 ألف سهم، 50 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 750 ألف سهم، على التوالى.

Advertisements

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتى الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، 3765 سهم، 230 ألف سهم، على التوالى، واشترى مساهم رئيسى بشركتى مطاحن مصر الوسطى، اميرالد للاستثمار العقارى، 500 سهم، 9500 سهم، على التوالى، واشترى نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى 7136 سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركتى العربية للصناعات الهندسية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، 274.8 ألف سهم، 2000 سهم، على التوالى، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتى المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى، 10 آلاف سهم، 13 ألف سهم، على التوالى.

وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، إيقاف تداول أسهم شركتى الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، المجموعة المصرية العقارية، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهم أوراسكوم للتنمية مصر، المصرية لتطوير صناعة البناء، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، مجموعة عامر القابضة، جنوب الوادى للأسمنت.

وقررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون يوم الأحد الموافق 19 إبريل أجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة المجيد، وأن يكون الاثنين الموافق 20 إبريل أجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم، ويستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 21 إبريل.