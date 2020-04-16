شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية: تنفيذ صفقة على أسهم مجموعة طلعت مصطفى بـ113 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة لعدد 21.5 مليون سهم بقيمة إجمالية 113.7 مليون جنيه، خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وكانت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، قد أعلنت عن حصيلة استخدام صكوك الإجارة فى تمويل إنهاء أعمال تطوير وإنشاء مول السوق المفتوح (Open Air Mall)، مما يرفع من قيمته السوقية التقديرية إلى ما يزيد عن 8.5 مليار جنيه عند افتتاحه، وهو مركز تجارى متطور وبتصميم فريد من نوعه يضم عدد كبير من الماركات العالمية، ويتمتع بموقع متميز فى مشروع مدينتى المملوك للمجموعة بما يتوافق مع استراتيجيتها المعلنة فى زيادة مصادر دخلها من الأنشطة ذات العائد الدورى المتكرر، والاستفادة من الكثافة السكانية الضخمة والنمو الملحوظ فى مشروعاتها، فضلا عن توفير مراكز تجارية وترفيهية ذو جودة عالية تضاهى مثيلاتها من المراكز العالمية لقاطنى هذه المشروعات وما حولها.

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وأعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن النجاح الكبير للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، إحدى الشركات التابعة للمجموعة، فى إصدار صكوك إجارة بقيمة 2 مليار جنيه، والتى تعدى الأولى من نوعها فى مصر.

وحازت الشركة والصكوك المصدرة فى تصنيفها الائتمانى على درجة A+ من قبل شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين، إحدى كيانات شركة موديز العالمية للتصنيف الائتمانى، وتعكس هذه الدرجة من التقييم الأسس القوية والإمكانيات الراسخة والمكانة الرائدة التى تتمتع بها الشركة فى قطاع التطوير العقارى فى مصر.

ويعد هذا الإصدار الأكبر حجماً بالجنيه المصرى نفذ من قبل إحدى شركات القطاع الخاص فى تاريخ سوق المال فى مصر، والذى تم تنفيذه بنجاح كبير بالرغم مما تعانيه أسواق المال المحلية والعالمية، ونجاح هذا الإصدار يعتبر شهادة قوية على قدرة مجموعة طلعت مصطفة القابضة على جذب الاستثمار والمستثمرين لما تتمتع به من جدارة ائتمانية واستثمارية قوية.