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شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يبتعد عن أعلى مستوى فى 5 أسابيع بفعل التوقعات القاتمة للاقتصاد البريطاني والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالتزامن مع التوقعات القاتمة للاقتصاد البريطاني.
تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.4% إلى 1.2460$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2511$ ،وسجل أعلى مستوى عند 1.2527$.
فقد الجنيه بالأمس نسبة 0.8% مقابل الدولار ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجلت العملة الملكية فى اليوم السابق أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 1.2647$.
وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، يواصل الجنيه الإسترليني تراجعه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مع استمرار انتعاش مستويات العملة الأمريكية بعد تجدد مخاوف نقص السيولة بالأسواق.
فى لندن قال مكتب الميزانية إن اقتصاد بريطانيا قد ينكمش بمعدل 13% هذا العام ، بسبب إجراءات العزل التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا ،وهو ما سيكون أسوأ ركود فى نحو 300 عام.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد البريطاني بمعدل 6.5% فى 2020 ، على غرار الاقتصادات العالمية الأخرى ، قبل أن ينمو بمعدل 4.0% فى 2021.
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