شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يكرر الإغلاقات السلبية– تحليل -16-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار النحاس الهابط نظرا لتقديمه لإغلاقات سلبية متكررة دون الحاجز المستقر عند 2.3430, نشير إلى أن التذبذب الجانبي الحالي يؤول لتعارض المؤشرات الرئيسية, لذلك سنبقى بانتظار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي الإضافي ليزيد بذلك من فرص الوصول نحو المحطات السلبية والتي تبدأ من 2.1800 و 2.0700 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.3500 و 2.1800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط