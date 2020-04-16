شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يضغط على المقاومة– تحليل - 16-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر البلاتين يحوم قرب مقاومة القناة الهابطة المستقرة عند 790.00 ليتأثر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك والمتمركز حاليا فوق مستوى 50, نذكر بأن السيناريو الهابط يعتمد كليا على ثبات هذه المقاومة ولنذكر بتمركز الأهداف السلبية الحالية حول 750.00 و 710.00 على التوالي.

أما اختراق السعر للمقاومة والثبات فوقها, فإن ذلك سيؤكد انتقاله للمسار الصاعد وليبدأ بتشكيل تداولات ايجابية قوية ليستهدف من خلالها مستوى 850.00 وصولا نحو 915.00.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 790.00 و 710.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة