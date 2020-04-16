شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يضغط على المقاومة– تحليل - 16-4-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر البلاتين يحوم قرب مقاومة القناة الهابطة المستقرة عند 790.00 ليتأثر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك والمتمركز حاليا فوق مستوى 50, نذكر بأن السيناريو الهابط يعتمد كليا على ثبات هذه المقاومة ولنذكر بتمركز الأهداف السلبية الحالية حول 750.00 و 710.00 على التوالي.
أما اختراق السعر للمقاومة والثبات فوقها, فإن ذلك سيؤكد انتقاله للمسار الصاعد وليبدأ بتشكيل تداولات ايجابية قوية ليستهدف من خلالها مستوى 850.00 وصولا نحو 915.00.
نطاق التداول المتوقع ما بين 790.00 و 710.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة
كانت هذه تفاصيل خبر سعر البلاتين يضغط على المقاومة– تحليل - 16-4-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.