شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يتذبذب دون المقاومة-تحليل - 16-4-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج بتداولات يوم أمس تذبذبات مختلطة لينهي ذلك بالثبات دون المقاومة المستقرة عند 135.30 ليزيد بذلك من فرص تجديده للمحاولات السلبية المقترحة سابقا, فتجميعه لعزم سلبي جديد سيسهل مهمة الثبات دون المتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 134.00 ومن ثم لننتظر وصوله نحو 132.10 ليشكل بدوره الهدف السلبي الرئيسي للتداولات الحالية.
أما اندفاع السعر فوق الحاجز الحالي فإن ذلك يدعم استعادته للميل الصاعد بتمركزه ضمن محاور القناة الفرعية الصاعدة, وليدعونا لترجيح التذبذب الإيجابي لنتوقع انجذابه نحو 135.80 وصولا نحو 137.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 135.30 و 133.25
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الباوند مقابل الين يتذبذب دون المقاومة-تحليل - 16-4-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.