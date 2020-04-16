شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يتذبذب دون المقاومة-تحليل - 16-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج بتداولات يوم أمس تذبذبات مختلطة لينهي ذلك بالثبات دون المقاومة المستقرة عند 135.30 ليزيد بذلك من فرص تجديده للمحاولات السلبية المقترحة سابقا, فتجميعه لعزم سلبي جديد سيسهل مهمة الثبات دون المتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 134.00 ومن ثم لننتظر وصوله نحو 132.10 ليشكل بدوره الهدف السلبي الرئيسي للتداولات الحالية.

أما اندفاع السعر فوق الحاجز الحالي فإن ذلك يدعم استعادته للميل الصاعد بتمركزه ضمن محاور القناة الفرعية الصاعدة, وليدعونا لترجيح التذبذب الإيجابي لنتوقع انجذابه نحو 135.80 وصولا نحو 137.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 135.30 و 133.25

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط