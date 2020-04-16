الاقتصاد

اليورو مقابل الين يقترب من الهدف الأول- تحليل - 16-4-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يقترب من الهدف الأول- تحليل - 16-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب سعر الزوج بتداولات يوم أمس من الهدف السلبي الأول والمتمركز عند 116.65 مستغلا بذلك الضغوط السلبية الناتجة عن اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع, بشكل عام وبثبات السعر ضمن محاور القناة الهابطة واستمرار تشكيل مستوى 118.70 للمقاومة الرئيسية, سنبقى على الترجيح السلبي ولنذكر بأن هبوطه دون مستوى 116.65 سيمكنه من مواصلة تسجيل الأهداف والتي تمتد نحو 115.80 و 114.05 على التوالي.

 

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 117.60  و 115.80

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليورو مقابل الين يقترب من الهدف الأول- تحليل - 16-4-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا