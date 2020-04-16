شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يقترب من الهدف الأول- تحليل - 16-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب سعر الزوج بتداولات يوم أمس من الهدف السلبي الأول والمتمركز عند 116.65 مستغلا بذلك الضغوط السلبية الناتجة عن اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع, بشكل عام وبثبات السعر ضمن محاور القناة الهابطة واستمرار تشكيل مستوى 118.70 للمقاومة الرئيسية, سنبقى على الترجيح السلبي ولنذكر بأن هبوطه دون مستوى 116.65 سيمكنه من مواصلة تسجيل الأهداف والتي تمتد نحو 115.80 و 114.05 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 117.60 و 115.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط