شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خام برنت ١.٣ % والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع خام برنت بنسبة 1.3% ليبلغ 28.05 دولارًا أمريكيًا، كما ارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، بنسبة 0.5% ليبلغ 19.97 دولارًا أمريكيًا.

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