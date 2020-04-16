شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروببة ترتفع مع تراجع كورونا في إيطاليا وإسبانيا وتعافي شركات طيران والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الخميس مع تراجع أعداد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في إسبانيا وإيطاليا، بينما ساعدت بيانات قوية بشأن الأزمة صادرة عن أكبر شركتين للطيران منخفض التكلفة في القارة أسهم شركات السفر المتعثرة على التعافي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 بالمئة بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش.

وارتفع سهم إيزي جت للطيران الاقتصادي البريطانية تسعة بالمئة بعد أن قالت إنها تتوقع أن يكون بمقدورها تجاوز فترة ممتدة من إيقاف تحليق أسطولها بسبب الخطوات التي اُتخذت لدعم مركزها المالي، مما صعد بمؤشر قطاع السفر والترفيه الأوسع نطاقا 2.3 بالمئة.

وأبلغت منافستها الأكبر حجما ريان إير رويترز أمس الأربعاء أنها تتأهب لحرب أسعار بين شركات الطيران تتوقع كسبها فور رفع قيود فيروس كورونا وعودة الركاب للسفر إلى الوجهات السياحية.

كما قفز سهم زالاندو الألمانية لبيع الملابس بالتجزئة عبر الإنترنت ثمانية بالمئة إذ قالت إنها متفائلة بشأن الربع الثاني مع ارتفاع المبيعات في أبريل.