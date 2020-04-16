بوتين يعلن تكفّل الحكومة براتب شهري لموظفي الشركات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستتلقى مساعدات حكومية مباشرة لدفع أجور شهرية لموظفيها بقيمة إفرادية تساوي 162 دولاراً خلال فترة الاغلاق بسبب وباء كوفيد-19.

وقال بوتين في مؤتمر هاتفي متلفز مع مجلس الوزراء إن «المساعدة المالية المباشرة غير مستوجبة السداد» ستساعد الشركات على دفع رواتب موظفيها لشهري نيسان/ إبريل وأيار/مايو.

وأضاف أنه سيصبح بإمكان الشركات التقدم بطلبات للحصول على المساعدة في الأول من أيار/ مايو مؤكداً أنه سيتم تسهيل الاجراءات البيروقراطية.

وتشهد روسيا تفشياً لوباء كوفيد-19 حيث سجلت 24490 إصابة مؤكدة و198 وفاة.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أمر بوتين بوقف الأعمال حتى نهاية نيسان/ إبريل للحد من انتشار الوباء، على أن يتم خلال هذه الفترة دفع رواتب العاملين اثناء بقائهم في منازلهم.

الا أن العديد من الشركات تواجه صعوبات في فترة الاغلاق ما دفعها الى خفض الأجور أو إجبار الموظفين على أخذ إجازات غير مدفوعة.

وقال بوتين إن قيمة المساعدة الحكومية هي 12130 روبل (162 دولاراً) شهرياً لكل موظف.

وبلغ معدل الرواتب الشهرية في روسيا العام الماضي 47468 روبل (636 دولاراً بحسب سعر الصرف الحالي)، طبقاً لوكالة الاحصاءات الرسمية.

وقال بوتين إن المساعدات مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الأكثر تضرراً بالوباء وهي المطاعم والمقاهي والسياحة والفنادق، بالإضافة إلى العاملين في القطاعات غير الغذائية.

وأعلنت روسيا عن اجراءات لتخفيف تأثيرات الوباء على الشركات بما في ذلك تأخير دفع الضرائب.

كما وفّر البنك المركزي أموالاً للبنوك لكي تقدم قروضاً بفوائد ضئيلة للشركات الصغيرة، إلا أن بوتين قال الأربعاء إن البنوك مترددة في تقديم تلك القروض.

كما أعلن الرئيس عن قروض جديدة منخفضة الفائدة مدعومة من الدولة للشركات الرئيسية المهمة استراتيجياً لتمكينها من شراء المواد الخام وقطع الغيار لضمان استمرار إنتاجها.

وقال أيضاً إن الحكومة ستوفر 200 مليار روبل إضافية (2,7 مليار دولار) لضمان استقرار الميزانيات الإقليمية، في حين ستتلقى شركات الطيران 23 مليار روبل (306،2 مليون دولار) كدعم طارئ.

وكتب السياسي المعارض البارز أليكسي نافالني على تويتر أن بوتين يعرض «فتاتاً من المساعدة»، مشيراً الى أن الاموال «ستذهب جميعها الى كبرى الشركات».