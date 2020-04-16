شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تتبرع بـ5 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم وفد الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، صندوق تحيا مصر، تبرعات شركات الأعضاء بالجمعية لصالح متضررى أزمة كورونا المستجد، والتى بلغت 5 ملايين جنيها.

وأعلن المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية أن مبادرة الجمعية لاقت استجابة فعالة وسريعة من قبل الشركات الأعضاء، إيمانا بدور القطاع الخاص الوطنى فى الوقوف إلى جانب الدولة فى الأزمات.



وفد الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال

فيما أكد فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية، أن الجمعية دائما ما تبادر بالتحرك الإيجابى من أجل تفعيل مبدأ الشراكة مع الدولة فى مواجهة التحديات، مشيرا إلى أن الجمعية مستمرة فى تقديم كل أشكال الدعم والمساندة تأكيدا لمبدأ المسئولية المجتمعية للشركات.

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ومن جهتها أكدت الدكتورة زينب الغزالى عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المرأة بالجمعية أن القطاع الخاص المصرى واللبنانى يعى تمام الدور الوطنى، ويؤمن بأهمية المشاركة والمبادرة من أجل العمل على تجاوز التحديات الاقتصادية والمجتمعية.

وقال محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية إن استجابة الشركات الأعضاء بالجمعية رسالة تأكيد على توحيد الصفوف ودليل على أن القطاع الخاص لديه رسالة مجتمعية، وإيمان راسخ بالعمل معا من أجل التصدي لأى مشكلات وتحديات والوقوف إلى جانب الدولة فى معاركها على المستوى الاجتماعى والاقتصادى فى نفس الوقت.

وأكد علاء السبع عضو الجمعية أن مبادرات الخير لا تنتهى فى ظل قيادة تحظى بثقة تزيد دائما فى مواجهة التحديات والأزمات، مضيفا "الخير فى مصر كتير ولن ينتهى وستمر الأزمة ومصر والمصريين بخير".