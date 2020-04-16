شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود سهم البحرين للاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.08% رابحاً 1.06 نقطة ليصل إلى مستوى 1309.45 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع الخدمات.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين بمستهل التعاملات، 1.4 مليون سهم بقيمة 351.2 ألف دينار بحرينى.

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وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 7.64% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.54%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة ناس، عن استقالة ماتثوس هاوس من منصبه مدير عام للشركة، وذلك لأسباب شخصية اعتبارا من 4 إبريل الجارى.

فيما أعلن بنك البحرين الوطنى، عن الإعفاء من الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول من عام 2020، وبالتالى فأن أول إعداد وإعلان للبيانات المالية المراجعة فى عام 2020، سوف يكون لفترة الستة الأشهر المنتهية فى 30 يونيو القادم.