شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها البنوك.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.44% خاسراً 20.910 نقطة ليصل إلى مستوى 4746.21 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.61% خاسراً 31.290 نقطة ليصل إلى مستوى 5113.13 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.03% خاسراً 1.060 نقطة ليصل إلى مستوى 4023.75 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.01%، خاسراً 0.300 نقطة ليصل إلى مستوى 3978.86 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 28.9 مليون سهم بقيمة 9.4 مليون دينار كويتى عبر 2112 صفقة.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.41%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.33%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.16%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.09%، ثم قطاعى الخدمات المالية والنفط والغاز بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.01%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.19%.

وجاء سهم "شركة صكوك القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 6.41%، تليه شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية بنسبة 5.12%، ثم شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة بنسبة 3.69%، فيما تصدر سهم "شركة الأولى للتأمين التكافلى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.95% ثم شركة الساحل للتنمية والاستثمار بنسبة 4.83%، ثم الشركة الوطنية للتنظيف بنسبة 3.40%.

وفى سياق متصل أعلنت بورصة الكويت بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -

أولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019 و 30-9-2019:

شركة تمكين القابضة.

ثانيا: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة الاثمار القابضة.

شركة مجموعة الراي الاعلامية.

ثالثا: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

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رابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

شركة ياكو الطبية.

شركة أم القيوين للاستثمارات العامة.

شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الإنشائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

خامساً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

شركة أبيار للتطوير العقاري.

الشركة العالمية للمدن العقارية.

شركة المعدات القابضة.

شركة أسمنت الخليج.

شركة الإثمار القابضة.

سادسا: شركات موقوفة بسبب الاندماج:

شركة الأمان للاستثمار.