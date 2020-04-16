شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بنسبة 0.94% بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.94% خاسراً 17.82 نقطة ليصل إلى مستوى 1879.09 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها البنوك.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 60.9 مليون سهم محققة ما قيمته 31.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 635 صفقة لعدد 21 سهما، وارتفعت 5 أسهم، فيما انخفض 12 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.83%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.73%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.70%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.69%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.57%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.24%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.06%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.70%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 3.34%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 5%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبى بنسبة 2.64%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 42.8 مليون ورقة بقيمة 11.9 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 4.08%.

فيما أعلنت شركة سوق دبى المالى، عن إعادة التداول على أسهم شركة الصقر الوطنية للتأمين بعد الافصاح عن قرارات الجمعية العمومية.

وفى سياق متصل أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة، أمس الأول الثلاثاء، إذ قامت شركة المعمورة دايفيسمنت جلوبال هولدينغز بتأكيد استقالة السيد مسعود من عضويته فى مجلس إدارة الشركة، وعين جهاز الإمارات للاستثمار وسام لوتاه كعضو فى مجلس إدارة الشركة، وتغيير خالد القبيسى الذى كان يمثل مبادلة فى مجلس الإدارة أصبح يمثل جهاز الإمارات للاستثمار ابتداء من اليوم، كما عين جهاز الإمارات للاستثمار سارة عوض عيسى مسلم كعضو مجلس إدارة فى الشركة لتحل محل كأى إيريك ريلاندر.

فيما أعلنت شركة شعاع كابيتال، عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة، حيث تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالى عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وتقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، ومقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وتعيين عضو مجلس الإدارة أبو بكر صديق محمد حسين الخورى حتى انتهاء دورة المجلس الحالى فى مارس 2021.