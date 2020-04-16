شكرا لقرائتكم خبر عن الصندوق ‏الزراعي السعودي يطلق مبادرة لتمويل الاستيراد بـ 2 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف صندوق التنمية الزراعية السعودي، عن إطلاق مبادرة تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي، وتخصيص مبلغ 2 مليار ريال لها من خلال مزيج من القروض المباشرة وغير المباشرة، تشمل منتجات "الأرز، السكر، فول الصويا، والذرة الصفراء".

وقال الصندوق في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، ‏إن المبادرة تأتي ضمن المبادرات العاجلة التي أقرتها حكومة المملكة لمواجهة تبعات وآثار فيروس كورونا المستجد، والتخفيف من الآثار الاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، ومنها القطاع الزراعي.

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والمبادرة هي جزء من المبادرات العاجلة لمساندة القطاع الخاص الأكثر تأثراً من تبعات هذا الوباء.

وكانت الحكومة السعودية قد اتخذت عدداً من التدابير العاجلة بقيمة تتجاوز 120 مليار ريال لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص لمواجهة آثار وتبعات فيروس كورونا.