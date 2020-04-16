شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية فنادق الخليج البحرينية تقر توزيع 25 فلساً للسهم عن 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقرت الجمعية العمومية لمجموعة فنادق الخليج، مقترح مجلس الإدارة لتوزيع الأرباح النقدية للمساهمين عن عام 2019 بقيمة 5.64 مليون دينار بحريني بنسبة 25% من رأس المال المدفوع بواقع 25 فلساً لكل سهم أصلي.

وأوضحت الشركة في بيان، لبورصة البحرين، أن العمومية اعتمدت القوائم المالية لعام 2019، بجانب الموافقة على تقرير حوكمة الشركة، التزاما بمتطلبات الجهات الرقابية.

وحسب البيان، تستحق التوزيعات للمساهمين المسجلين في أخر جلسة تداول 16 أبريل الحالي، على أن يبدأ التوزيع في 27 أبريل.

وكانت أرباح فنادق الخليج قد تراجعت بنسبة 14% إلى 5.950 مليون دينار بحريني، مقارنة بمبلغ 6.922 مليون دينار بحريني عن عام 2018.