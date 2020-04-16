شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين للمقاصة وكيل عن 9 شركات مدرجة بالبورصة لدفع التوزيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة البحرين للمقاصة، عن تعيينها وكيلاً لدفع توزيعات الأرباح النقدية بالنيابة عن 9 شركات مدرجة، وهو ما سيخدم أكثر من 170 ألف مساهم من 100 جنسية، وذلك بغرض زيادة تعزيز خدمات ما بعد التداول.

وهذه المبادرة تأتي ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها في تعزيز البنية التحتية لأسواق رأس المال، بهدف تعزيز مستوى حماية حقوق المستثمرين، بحسب بيان على بورصة البحرين.

وذكرت أنه سيتم إدارة عملية توزيع الأرباح النقدية من بداية عملية التوزيع وحتى إتمام عملية الاستلام، من أجل ضمان استكمالها بنجاح.

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وتوفر "البحرين للمقاصة" عدداً من الوسائل المختلفة لدفع توزيعات الأرباح النقدية والتي تتضمن تحويل المبالغ للحسابات البنكية للعملاء بشكل فوري، وتحويل المبالغ عن طريق بطاقة myShare والدفع عن طريق الشيكات.

وقالت "البحرين للمقاصة" إنها ستعمل بشكل دائم على التأكد من تحديث بيانات المستثمرين، بهدف تسهيل عملية التوزيع الفوري للأرباح النقدية الحالية وأي من الأرباح النقدية الماضية التي لم يتم استلامها بعد، حيث سيتمكن المساهمون ذوو المعلومات المحدثة، من عرض محفظتهم الاستثمارية عبر الخدمات الإلكترونية.

وأشارت إلى تطوير البنية التحتية لعمليات التسوية، والتقاص والإيداع والسجل المركزي بشركة البحرين للمقاصة لزيادة فاعلية عملية التسوية وتوفير خدمات ما بعد التداول بشكل أكثر تطوراً، حيث تتضمن تعزيز إطار خدمات التسليم، مقابل الدفع المعمول به، بهدف الالتزام بالمعايير الدورية المقترحة من قبل المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال IOSCO.

و"البحرين للمقاصة" هي شركة مملوكة بالكامل لبورصة البحرين برأس مال مصرح به وقدره 5 ملايين دينار، في حين يبلغ رأس المال المدفوع مليون دينار، وهي شركة مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كمركز للإيداع والتسوية والتقاص، تقوم بتوفير خدمات ما بعد التداول للمستثمرين.