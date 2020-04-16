شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "المتكاملة" الكويتية تقر توزيع 30 فلساً للسهم عن العام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة المتكاملة القابضة، خلال اجتماع عقد مؤخراً توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين بنسبة 30% من رأس المال المدفوع بواقع 30 فلساً للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية 6.6 مليون دينار.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، أن العمومية أقرَّت أيضاً، النتائج المالية عن عام 2019، بجانب استقطاع 10% من الأرباح لصالح الاحتياطي القانوني بمبلغ 839 ألف دينار.

وتراجعت أرباح "المتكاملة" بنسبة 54.2% خلال العام المالي 2019 إلى 7.9 مليون دينار، مقابل 17.24 مليون ديناربالعام السابق له.

وأوضحت الشركة، أن تراجع الأرباح السنوية يعود إلى تراجع الإيرادات، نتيجة انخفاض معدلات الإيجار وهبوط معدلات التشغيل، بجانب تسجيل مخصص خسائر انخفاض القيمة بمبلغ 2.09 مليون دينار، حسب المعيار الدولي للتقارير المالية.