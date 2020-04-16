شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تكشف عن تعديل قد يحدث باتفاق أوبك+ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبلغ وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اجتماعا حكوميا عبر الإنترنت، أن اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي ينبغي أن يخضع لمتابعة مستمرة وأنه يمكن تعديله خلال العام.

وقال نوفاك خلال الاجتماع، الذي بثه التلفزيون وترأسه الرئيس فلاديمير بوتين، إن الطلب العالمي على النفط قد يهبط حوالي 8 ملايين برميل يوميا للعام 2020 بأكمله، بحسب "رويترز".

وتوصل تحالف أوبك بلس، الذي يضم أعضاء المنظمة، ودولاً من خارجها أبرزها روسيا، الأحد الماضي إلى اتفاق بالإجماع على تخفيض إنتاج النفط، يوصف بأنه أكبر خفض من نوعه في تاريخ إنتاج الخام العالمي.

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واتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط وشركاؤها باستثناء المكسيك، الخميس الماضي، على خفض الإنتاج العالمي في مايو ويونيو بما يصل إلى 10 ملايين برميل في اليوم، وفق ما أعلنت عنه أوبك.

ووافقت الولايات المتحدة على مساعدة المكسيك في تحقيق حصتها من الخفض من أجل إتاحة التوصل لاتفاق ووقف تراجع الأسعار.

واتفقت أوبك ومنتجو النفط المتحالفون معها، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، يوم الخميس الماضي على خفض الإنتاج عشرة ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو من أجل رفع الأسعار المنهارة جراء أزمة فيروس كورونا، حسبما ذكرت المجموعة في بيان لها.

وقالت إن التخفيضات ستتقلص بين يوليو وديسمبر إلى ثمانية ملايين برميل يوميا ثم يجري تخفيفها مجددا إلى ستة ملايين برميل يوميا بين يناير 2021 وأبريل 2022.