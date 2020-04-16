شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات الشراء للسندات السعودية تتجاوز 42 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تلقت السعودية طلبات اكتتاب بأكثر من 42 مليار دولار حتى الآن لسندات على ثلاث شرائح، كانت قد قامت بالتسويق لها بداية من أمس.

وأظهرت وثيقة من أحد البنوك التي تقود عملية إصدار السعودية لسندات أن المملكة عينت بنوكا لإصدار السندات المقومة بالدولار على ثلاث شرائح وبدأت تسويقها بآجال استحقاق 5.5 سنوات و10.5سنوات و40 سنة، بحسب وكالة "رويترز".

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وأظهرت الوثيقة أن السعودية تسوق من خلال وزارة المالية شريحة سندات لأجل خمس سنوات ونصف عند نحو 315 نقطة أساس فوق أذون الخزانة الأميركية وشريحة لأجل عشر سنوات ونصف عند نحو 325 نقطة أساس فوق الأذون الأميركية وشريحة لأربعين عاماً عند نحو 5.15%.

ونقلت الوكالة أن المملكة عينت سيتي وغولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وبنك أوف تشاينا وميزوهو وإم.يو.إف.جي وإس.إم.بي.سي وسامبا كابيتال لعملية السندات ولترتيب بيع أوراق الدين.

وتوقع محمد الجدعان وزير المالية السعودي، في مطلع يناير الماضي أن تطرح المملكة أدوات دين حكومية إضافية في الأسواق العالمية بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام الجاري.