شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تنفي تقديمها عروضاً لتأجيل مدفوعات مبيعات النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نفت أرامكو السعودية، قيامها بتقديم أي عروض لتأجيل مدفوعات مبيعاتها من النفط الخام إلى مصافي التكرير.

وقالت الشركة إنه خلافا لما تم تداوله مؤخراً في بعض التقارير الإعلامية، تؤكد أرامكو السعودية على أنها لم تقدم أية عروض لتأجيل المدفوعات المتعلقة بعقود مبيعاتها من النفط الخام، بحسب "رويترز".

وكانت "رويترز" قد أوردت في وقت سابق أن أرامكو عرضت على مصافي نفط في آسيا وأوروبا خيار تأجيل المدفوعات عن تسليمات شحنات من النفط الخام بما يصل إلى 90 يوماً، في ظل المصاعب التي تواجه مجمعات التكرير بسبب انكماش الطلب.

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كما يذكر أن الشركة أعلنت، الإثنين، تسعيرها الرسمي للخام لشهر مايو، لتبيع النفط بأسعار أكثر انخفاضا لآسيا، مع الإبقاء على الأسعار دون تغيير للمشترين من أوروبا، ورفعها بالنسبة للمشترين من الولايات المتحدة، وذلك بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها على أكبر خفض نفطي في التاريخ.

وأجلت أرامكو الإعلان عن سعر صادرات النفط لشهر مايو لثلاث مرات لحين التوصل إلى اتفاق بشأن خفض إنتاج النفط.

كشفت شركة أرامكو السعودية مؤخرا عن أسعار البنزين المحلية لشهر أبريل، حيث تراجع سعر بنزين 91 إلى 1.31 ريال، مقابل 1.55 ريال للتر عن مارس الماضي، بنسب انخفاض بلغت 15%.

وقالت أرامكو في بيان على موقعها الإلكتروني إن سعر بنزين 95 تراجع إلى1.47 ريال، مقابل 2.05 ريال للتر، في الشهر السابق، بنسبة تراجع 28%، مشيرا إلى إن سعر الديزل في أبريل 0.47 ريال، والكيروسين 0.64 ريال، فيما سعر غاز البترول المسال 0.75 ريال.