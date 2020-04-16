شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأدنى له منذ مطلع هذا الشهر أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ مطلع نيسان/أبريل، حينما اختبر الأدنى له منذ 18 من آذار/مارس أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز.

في تمام الساعة 05:50 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.35% إلى مستويات 107.84 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.46 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.08، بينما حقق الأدنى له عند 107.38.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 11 من نيسان/أبريل والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 1,256 ألف طلب إلى 5,350 ألف طلب مقابل 6,606 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 30.0 مقابل 36.7 في آذار/مارس.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء اتساع التراجع إلى 10.5% إلى نحو 1,300 ألف تصريح مقابل تراجع 5.5% عند 1,464 ألف تصريح في شباط/فبراير، كما قد تعكس قراءة المنازل المبدوء إنشائها اتساع التراجع إلى 17.7% إلى نحو 1,317 ألف منزل مقابل تراجع 1.5% عند 1,599 ألف منزل في شباط/فبراير.

وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز حيال التوقعات الاقتصادية في النادي الاقتصادي في نيويورك عبر الأقمار الصناعية، ويأتي ذلك عقب ساعات من كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء عن الكتاب بيج والذي تطرق من خلاله أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لكون الاقتصاد أمامه مسار صعب من الانكماش ومعدلات بطالة مرتفعة وستستمر في الارتفاع.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "المبادئ التوجيهية" لإعادة بدء الاقتصاد، ويأتي ذلك عقب ساعات من اقاف تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية مع توجيهه انتقادات لاذعة للمنظمة، ويذكر أن صندوق النقد الدولي حذر الثلاثاء الماضي من أن الاقتصاد العالمي قد يشهد خلال هذا العام انكماش 3% والذي قد يعكس أسوء أداء للاقتصاد العالمي منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.