شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأعلى لها منذ مطلع هذا الشهر أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى منذ مطلع نيسان/أبريل الجاري أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز.

في تمام الساعة 05:32 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.25% إلى مستويات 1.0883 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0910 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0865، بينما حقق الأعلى له عند 1.0911.

هذا وتترقب الأسواق عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا للكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.1% دون تغير عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة لشهر آذار/مارس ومقابل نمو 0.4% في شباط/فبراير الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار مخزونات الجملة أيضا لألمانيا والتي قد توضح ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.9% في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل الكشف عن القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تراجعاً 0.1% مقابل ارتفاع 2.3% في كانون الثاتي/يناير الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار التراجع عند 1.9% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير.

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على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 11 من نيسان/أبريل والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 1,256 ألف طلب إلى 5,350 ألف طلب مقابل 6,606 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 30.0 مقابل 36.7 في آذار/مارس.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء اتساع التراجع إلى 10.5% إلى نحو 1,300 ألف تصريح مقابل تراجع 5.5% عند 1,464 ألف تصريح في شباط/فبراير، كما قد تعكس قراءة المنازل المبدوء إنشائها اتساع التراجع إلى 17.7% إلى نحو 1,317 ألف منزل مقابل تراجع 1.5% عند 1,599 ألف منزل في شباط/فبراير.

وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز حيال التوقعات الاقتصادية في النادي الاقتصادي في نيويورك عبر الأقمار الصناعية، ويأتي ذلك عقب ساعات من كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء عن الكتاب بيج والذي تطرق من خلاله أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لكون الاقتصاد أمامه مسار صعب من الانكماش ومعدلات بطالة مرتفعة وستستمر في الارتفاع.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "المبادئ التوجيهية" لإعادة بدء الاقتصاد، ويأتي ذلك عقب ساعات من اقاف تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية مع توجيهه انتقادات لاذعة للمنظمة، ويذكر أن صندوق النقد الدولي حذر الثلاثاء الماضي من أن الاقتصاد العالمي قد يشهد خلال هذا العام انكماش 3% والذي قد يعكس أسوء أداء للاقتصاد العالمي منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.