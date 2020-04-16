شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاتينيوم تستأنف مسيرات المكاسب اليومية التي توقفت بالأمس لأول مرة في خمسة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتينيوم بأكثر من الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 30 من آذار/مارس الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز.

في تمام الساعة 05:23 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 1.18% لتتداول حالياً عند 783.28$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 774.13$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 777.88$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.28% إلى 99.90 مقارنة بالافتتاحية عند 99.62.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 11 من نيسان/أبريل والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 1,256 ألف طلب إلى 5,350 ألف طلب مقابل 6,606 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 30.0 مقابل 36.7 في آذار/مارس.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء اتساع التراجع إلى 10.5% إلى نحو 1,300 ألف تصريح مقابل تراجع 5.5% عند 1,464 ألف تصريح في شباط/فبراير، كما قد تعكس قراءة المنازل المبدوء إنشائها اتساع التراجع إلى 17.7% إلى نحو 1,317 ألف منزل مقابل تراجع 1.5% عند 1,599 ألف منزل في شباط/فبراير.

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وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز حيال التوقعات الاقتصادية في النادي الاقتصادي في نيويورك عبر الأقمار الصناعية، ويأتي ذلك عقب ساعات من كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء عن الكتاب بيج والذي تطرق من خلاله أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لكون الاقتصاد أمامه مسار صعب من الانكماش ومعدلات بطالة مرتفعة وستستمر في الارتفاع.

ونود الإشارة لكون بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة أظهرت بالأمس أكبر تراجع لها منذ بدأ الإحصاء في عام 1992، كما أظهرت بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم أيضا بالأمس أكبر انخفاض في مؤشر الإنتاج الصناعي منذ عام 1946، وجاءت تلك البيانات للشهر الماضي وسط التوقعات بأن هذا الشهر قد تكون أسوء.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "المبادئ التوجيهية" لإعادة بدء الاقتصاد، ويأتي ذلك عقب ساعات من وقف تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية مع توجيهه انتقادات لاذعة للمنظمة، ويذكر أن المنظمة أفادت في مطلع هذا الأسبوع بأن العالم لم بلوغ ذروة تفشي فيروس كورونا، محذرة من تخفيف القيود على تحركات المواطنين واحتمالية حدوث موجة جديدة من تفشي الفيروس التاجي.

وفي سياق أخر، حذر صندوق النقد الدولي الثلاثاء الماضي من أن الاقتصاد العالمي قد يشهد خلال هذا العام انكماش 3% والذي قد يعكس أسوء أداء للاقتصاد العالمي منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي، وتتطلع الأسواق غداً الجمعة للكشف عن العديد من البيانات الاقتصادية الهامة لأكبر مستهلك للمعادن في العالم وثاني أكبر اقتصاد وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً والتي قد تعكس انكماش الاقتصاد الصيني لأول مرة في عقود.