شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار النفط بالقرب من الأدنى لها في 18 عام مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق خلال الجلسة الآسيوية موضحة تباين في الأداء مع الاستقرار السلبي لعقود خام نيمكس دون حاجز 20$ للبرميل بالقرب من الأدنى لها منذ مطلع شباط/فبراير 2020 والاستقرار الإيجابي لعقود خام برنت لأول مرة في خمسة جلسات وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 30 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً.

وفي تمام الساعة 04:29 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم أيار/مايو المقبل بنسبة 1.21% لتتداول عند مستويات 19.91$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 20.15$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 19.87$ للبرميل.

أما عن العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم حزيران/يونيو القادم فشهدت ارتفاع 0.11% لتتداول عند 28.08$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 28.05$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 27.69$ للبرميل، وجاء ذلك وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.31% إلى 99.93 مقارنة بالافتتاحية عند 99.62، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 99.46.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 11 من نيسان/أبريل والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 1,256 ألف طلب إلى 5,350 ألف طلب مقابل 6,606 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 30.0 مقابل 36.7 في آذار/مارس.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء اتساع التراجع إلى 10.5% إلى نحو 1,300 ألف تصريح مقابل تراجع 5.5% عند 1,464 ألف تصريح في شباط/فبراير، كما قد تعكس قراءة المنازل المبدوء إنشائها اتساع التراجع إلى 17.7% إلى نحو 1,317 ألف منزل مقابل تراجع 1.5% عند 1,599 ألف منزل في شباط/فبراير.

ونود الإشارة لكون بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة أظهرت بالأمس أكبر تراجع لها منذ بدأ الإحصاء في عام 1992، كما أظهرت بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم أيضا بالأمس أكبر انخفاض في مؤشر الإنتاج الصناعي منذ عام 1946، وجاءت تلك البيانات للشهر الماضي وسط التوقعات بأن هذا الشهر قد تكون أسوء.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا بالأمس الكشف عن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الذي أظهر اتساع الفائض إلى 19.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في العاشر من هذا الشهر مقابل 15.2 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت لفائض 12.1 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 503.6 مليون برميل، ولتعد المخونات 6% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 4.9 مليون برميل لتعد المخزونات أعلى 12% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 6.3 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 7% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي أظهر بيانات الجمارك الصينية ارتفاع واردات الصين أكبر مستورد للنفط في العالم وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً بعد الولايات المتحدة، على أساس سنوي خلال آذار/مارس من النفط بنسبة 4.5% إلى 9.68 مليون برميل يومياً وخلال الربع الأول من هذا العام 5% إلى 10.2 مليون برمل يومياً مع قيام المصافي في الصين بتخزين النفط عقب انهيار أسعار النفط مؤخراً.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "المبادئ التوجيهية" لإعادة بدء الاقتصاد، ويأتي ذلك عقب ساعات من وقف تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية مع توجيهه انتقادات لاذعة للمنظمة، ويذكر أن المنظمة أفادت في مطلع هذا الأسبوع بأن العالم لم بلوغ ذروة تفشي فيروس كورونا، محذرة من تخفيف القيود على تحركات المواطنين واحتمالية حدوث موجة جديدة من تفشي الفيروس التاجي.

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وفي سياق أخر، فقد حذر صندوق النقد الدولي الثلاثاء الماضي من أن الاقتصاد العالمي قد يشهد خلال هذا العام انكماش 3% والذي قد يعكس أسوء أداء للاقتصاد العالمي منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي، وتتطلع الأسواق غداً الجمعة للكشف عن العديد من البيانات الاقتصادية الهامة لأكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر مستهلك للطاقة عالمياً بعد الولايات المتحدة والتي قد تعكس انكماش الاقتصاد الصيني لأول مرة في عقود.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس أفادت وكالة الطاقة الدولية بتوقعاتها بتراجع الطلب العالمي على النفط بمستوى قياسي خلال هذا العام بواقع 9.3 مليون برميل يومياً مع تلاشي الطلب العالمي على النفط من جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا عالمياً، مع توقعاتها بأن الطلب سينخفض خلال الشهر الجاري بواقع 29 مليون برميل يومياً، ما قد يعكس أدنى مستوى للطلب العالمي للنفط منذ عام 1995.

وفي نفس السياق، أكدت الوكالة على أن ضعف الطلب على النفط خلال الربع الثاني من هذا العام سيؤدي إلى زيادة المخزونات العالمية من النفط بواقع 17.4 مليون برميل يومياً وذلك على الرغم من تراجع المعروض العالمي من النفط المدعوم بجهود أوبك بلس والتي لن تكون كافية لتحقيق الاستقرار الفوري في أسواق النفط العالمية، إلا أنها على الأرجح ستتيح المجال لتهدئة الأوضاع في الأسواق والحد من انهيار الأسعار.

وفي سياق أخر، فقد أعرب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بالأمس عن توقعاته بتراجع الطلب العالمي على النفط بواقع 8 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري بسبب تابعيات تفشي فيروس كورونا، مع أفادته بأهمية مراقبة اتفاق خفض الإنتاج بين منظمة أوبك وحلفاء المنظمة المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم بلاده ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يعرف بـ"أوبك بلس"، بشكل مستمر، لأنه من الممكن تعديله إذا اقتدت الحاجة.

ويذكر أن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بقيادة المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج عالمياً وأكبر منتج لدى أوبك وأكبر مصدر في العالم ولدى أوبك، وحلفاء المنظمة المنتجين للنفط من خارجها توصلوا في اجتماعهم الأحد الماضي لاتفاق تاريخي لخفض الإنتاج النفطي بواقع 9.7 مليون برميل يومياً لوضع حد لحرب الأسعار التي اندلعت الشهر الماضي بين الرياض وموسكو.

ونود الإشارة، لكون بعض المحللين أعربوا عقب الإعلان عن الاتفاق مؤخراً على خفض الإنتاج النفطي التاريخي، أنه على الرغم من كونه خفض موسع ولم يسبق له مثيل، إلا أنه في الأغلب لن يكون كافياً لتعزيز أسعار النفط، مع تطرقهم لكون خفض الإمدادات الذي تم الاتفاق عليه بالكاد سيحد من وفرة المعروض النفطي الهائلة التي لا تزال تنموا في ظلال الإغلاق الذي يشهده العالم من جراء تداعيات تفشي وباء كورونا عالمياً.

ويذكر أن محادثات خفض الإنتاج النفطي انهارت في أواخر الأسبوع الماضي مع مقاومة المكسيك آنذاك لاعتماد حصتها من خفض الإنتاج النفطي، إلا أنها عادات من حافة الهاوية في أعقاب عطلة نهاية أسبوع من الدبلوماسية العاجلة وبالأخص مع تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي ساهم في التوصل إلى حل في نهاية المطاف، وستخفض المكسيك إنتاجها بواقع 100 ألف برميل فقط وليس 400 ألف برميل يومياً كما كان مرتقب.

هذا وأعرب وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عقب التوصل للاتفاق التاريخي "لقد أظهرنا أن أوبك بلس على قيد الحياة"، مضيفاً "أنا أكثر من سعيد بالصفقة"، ويذكر أن تحالف أوبك بلس بقيادة الرياض وموسكو والذي دام ثلاثة أعوام قد تعثر في مطلع آذار/مارس وتبعه حرب أسعار بين الطرفين، إلا أن الرئيس الأمريكي ترامب عمل على إنهاء تلك الحرب التي قد تودي لإفلاس شركات النفط الصخري الأمريكي.

ومن المرتقب أن تساهم كل من الولايات المتحدة بالإضافة إلى كندا والمكسيك في الجهود الرامية للحد من تخمة المعروض النفطي، مع تراجع انتاجهم بواقع 3.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية العالم الجاري وذلك بالإضافة إلى خفض بواقع 1.3 مليون برميل يومياً من قبل مجموعة العشرين، مع العلم أن أرقام مجموعة العشرين الإنتاجية لم تعكس تخفيضات طوعية حقيقة حتى الآن، إلا أن تظهر آثار انهيار الأسعار على الإنتاج.

ونود الإشارة، إلى أنه من المقرر أن تستمر قيود الإنتاج لنحو عامين، إلا أنها لن تظل على تلك المستويات، حيث سوف تقلص أوبك بلس من حجم التخفيضات لإنتاجها النفطي تدريجياً لاحقاً، ومن المتوقع أن يتم تخفيف القيود الإنتاجية بعد شهر حزيران/يونيو إلى 7.6 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام الجاري 2020، ثم إلى 5.6 مليون برميل يومياً منذ مطلع 2021 وحتى نيسان/أبريل من عام 2022، وسيتم تطبيق الاتفاق مع مطلع الشهر المقبل.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الخميس الماضي، تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 58 منصة لإجمالي 504 منصة، لتعكس رابع تراجع أسبوعي لها على التوالي، الأمر الذي قد ينعكس على معدلات الإنتاج في أمريكا والتي بلغت الشهر الماضي الأعلى لها على الإطلاق إلى 13.1 مليون برميل يومياً.