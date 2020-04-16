الدولار مقابل الفرنك يتعافى – تحليل - 16-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الفرنك بإيجابية ملحوظة يوم أمس ليخترق مستوى 0.9626 ويستقر فوق مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، ويفتتح اليوم بارتفاع إضافي ليتجه نحو زيارة مستوى 0.9730 كمحطة أولى، مما يجعلنا نرجّح استمرار الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة، خصوصاً بعد تخطّي المتوسط المتحرك 50.
نشير إلى أن اختراق المستوى المستهدف سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 0.9900، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستوى 0.9626 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9600 والمقاومة 0.9770
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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