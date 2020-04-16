شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي تحت الضغط السلبي – تحليل - 16-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات يوم أمس دون مستوى 0.6407، ويبدأ اليوم بمزيد من الانخفاض ليكسر دعم القناة التصحيحية الصاعدة، ليقترب من مستوى 0.6236، مما يشير إلى أن السعر في طريقه لتحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة.
وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم، وكسر 0.6236 سيؤكد الاندفاع نحو 0.6097 كمحطة رئيسية أولى، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.6315 يعتبر عامل إيجابي أولي سيقود السعر لمحاولة التعافي واختبار مستوى 0.6407 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6170 والمقاومة 0.6350
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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