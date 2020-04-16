شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يعيد الاختبار – تحليل - 16-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر عقود خام برنت عملية إعادة اختبار للدعم المكسور سابقاً والذي يتحول إلى مقاومة الآن عند 28.50، حيث حافظ على ثباته دونه، ويبدأ اليوم بميل هابط ليبتعد عن هذا المستوى، في طريقه لزيارة مستوى 27.00 الذي يمثّل محطّتنا التصحيحية التالية.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط مرجّحاً خلال الجلسات القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50 الذي يحمي التداولات داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأن الثبات دون 29.75 مهم لاستمرار الموجة الهابطة المقترحة، بينما يمثّل كسر 27.00 مفتاح الاندفاع نحو مناطق 25.90 ثم 24.55 على المدى القصير.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.00 والمقاومة 29.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط