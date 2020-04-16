شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ضمن نموذج سلبي – تحليل - 16-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر النفط تداولات اليوم بسلبية ملحوظة بعد الارتفاع الذي شهده مساء يوم أمس، ليبدأ باختبار دعم القناة الفرعية الصاعدة التي تظهر بالصورة، والتي نعتقد بأنها تشكّل نموذج علم استمراري هابط، مما يعني بأن كسر هذا الدعم سيقدّم حافز سلبي قوي يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الإجمالي الهابط.
من هنا، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، والأهداف تبدأ بتخطي مستوى 19.24 للتوجه نحو 18.00، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الهابطة يشترط الثبات دون مستوى 20.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.00 والمقاومة 21.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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