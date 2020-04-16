شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تجمع العزم الإيجابي – تحليل - 16-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة حول مستوى 15.40، ويحافظ على ثباته فوق الدعم المحوري 15.08، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يتحرك قرب مناطق التشبع في البيع، ليقدّم حافز إيجابي ننتظر أن يساهم بدفع السعر لاستنئاف المسار الصاعد، والذي يستهدف مستوى 16.00 كمحطة تالية.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم السعر من الأسفل، مع التذكير بأن الثبات فوق 15.08 مهم لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.20 والمقاومة 15.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد