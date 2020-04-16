شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 16-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل سعر الذهب التذبذب حول مستوى 1715.00، ولا يزال داخل القناة القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، حيث يحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بينما يقدّم مؤشر ستوكاستيك إشارات إيجابية على الإطار الزمني لأربع ساعات.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1775.00، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق مستوى 1700.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1700.00 والمقاومة 1740.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد