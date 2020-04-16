الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يخترق المقاومة – تحليل - 16-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي اختراقاً واضحاً لمستوى 1.4015 وأغلق الشمعة اليومية فوقه، مما يوقف السيناريو التصحيحي الهابط ويقود السعر لبدء محاولات العودة إلى المسار الرئيسي الصاعد، في طريقه لاختبار مستوى 1.4264 مبدئياً.
من هنا، فإننا نرجّح استمرار الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة، يدعمه التحرّك فوق المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 1.4015 والثبات دونه من جديد سيضغط على السعر لاستئناف المسار التصحيحي الهابط.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4050 والمقاومة 1.4220
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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