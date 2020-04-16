الدولار مقابل الين يحاول التعافي – تحليل - 16-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقّف انخفاض زوج الدولار مقابل الين عند حاجز 107.00 يوم أمس، ويظهر تداولات إيجابية ملحوظة مع افتتاح اليوم، ليخترق مستوى 107.68 ويستقر عند حاجز 108.00 الآن، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق بعض المكاسب اللحظية خلال الجلسات القادمة، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك التي تظهر بوضوح من خلال الإطار الزمني اليوم.
وبالتالي، نحن نرجّح أن نشهد مزيد من الارتفاع اليوم، والأهداف تبدأ عند 108.50 وتمتد إلى 109.20، مع الإشارة إلى أن كسر 107.68 والثبات دونه سيعيد السعر إلى المسار الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 106.44.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 107.20 والمقاومة 109.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل مؤقت
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