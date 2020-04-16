الجنيه الإسترليني يكسر الدعم – تحليل - 16-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات اليوم بميل هابط جديد ليكسر مستوى 1.2515 ويحاول الثبات دونه، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر يرسم نموذج قمة مزدوجة يتواجد مستوى تأكيده عند 1.2440، مما يعني بأن كسر هذا المستوى سيؤكد استمرار الانخفاض خلال الجلسات القادمة، ليتجه نحو اختبار مستوى 1.2304 مبدئياً.
لذلك، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1.2515 ثم 1.2575 والثبات فوقها سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويقود السعر لاستعادة المسار الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2360 والمقاومة 1.2550
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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