شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو تحت الضغط السلبي – تحليل - 16-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج اليورو مقابل الدولار مزيد من الضغط السلبي لينخفض مع افتتاح تداولات اليوم ويتجه نحو اختبار الدعم المحوري 1.0840، والذي يمثّل أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب المقاومة 1.0966، وكما أشرنا في تحديثنا الفني الأخير، يحتاج السعر لتخطي أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أدق، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا حتى الآن.
التعارض بين إيجابية مؤشر ستوكاستيك وسلبية المتوسط المتحرك 50 يقدّم سبب آخر للحيادية، مع الإشارة إلى أن كسر الدعم المذكور سيضع السعر تحت مزيد من الضغط السلبي ليستهدف مستويات 1.0700 ثم 1.0640 كمحطات تالية، بينما اختراق المقاومة سيعيد السعر إلى المسار التصحيحي الصاعد الذي يتواجد هدفه الأول عند 1.1067.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0780 والمقاومة 1.0970
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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