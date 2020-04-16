شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية السعودي: مجموعة العشرين خصصت 7 تريليون دولار لمواجهة كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن مجموعة الـ20 قد خصصت 7 تريليون دولار لمواجهة تداعيات كورونا.

وأوضح وزير المالية السعودي أنه جرى العمل على توفير مساعدات مالية للدول النامية، مشدداً أن مجموعة الـ 20 مصممة على مواجهة تداعيات كورونا، بحسب "العربية".

ونوه الجدعان أن خطة العمل تشمل مبادرات بينها حزمة صندوق النقد الدولي. وذكر أن المملكة اتخذت تدابير احترازية من بينها 50 مليار ريال لدعم القطاع الصحي.

إلى ذلك، كشف الجدعان أن مجموعة الـ 20 قد خصصت تريليون دولار للدول الأكثر فقرا لمواجهة الوباء.

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تأتي تصريحات الجدعان بعدما، اتفقت مجموعة دول العشرين مع نادي باريس على أسس تأجيل مستحقات الدول الأكثر فقرا، ودعت المقرضين من القطاع الخاص للمساهمة بتخفيف أعباء الدول الفقيرة.

ودعمت مجموعة العشرين برئاسة السعودية التعليق المؤقت لمستحقات الدول الأكثر فقرا، كما أعلنت عن دعمها لجهود صندوق النقد الدولي لتوفير السيولة للدول المحتاجة.

وأعلنت مجموعة العشرين وعلى رأسهم السعودية في نهاية الأسبوع الماضي إنشاء مجموعة تنسيق على المدى القصير مفتوحة لكل أطراف المجموعة على أساس اختياري لمراقبة إجراءات الاستجابة فيما يتعلق بالنفط.

وقال بيان عقب اجتماع وزراء الطاقة بمجموعة العشرين إن قادة دول المجموعة سيواصلون التعاون عن كثب ومراجعة كل من الاستجابة لجائحة كوفيد-19 والأجندة الأوسع لمجموعة العشرين للتحول إلى أنظمة طاقة أنظف ومستدامة خلال اجتماع مقرر في سبتمبر مع الاستعداد للاجتماع في وقت أقرب إذا دعت الحاجة لذلك