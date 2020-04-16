شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم اليابانية يهبط 1.22% في بداية التعاملات والان نبدء بالتفاصيل

هبط المؤشر القياسي الياباني في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس. وتراجع المؤشر 1.22 في المئة إلى 19311.30 نقطة في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.20 في المئة إلى 1416.83 نقطة.

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