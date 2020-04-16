شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف الكعب العالي في مصر.. التعدين والوساطة المالية والكهرباء في الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكتسب بعض الوظائف في مصر صورة ذهنية بأنها الأوفر حظا بمتوسط الأجور بين الوظائف الأخرى، ومع تطور النشاط الاقتصادي المستمر أظهر التعداد الاقتصادي الخامس الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا، متوسط الأجور وفقا للنشاط الاقتصادي.

تشمل قائمة الأجور 18 نشاط اقتصادي، وبلغ أعلى متوسط للأجر الشهري وفقا للنشاط الاقتصادي العاملين في قطاع التعدين واستغلال المحاجر بواقع 20 ألف و701 جنيه، يليه العاملين في قطاع الوساطة المالية والتأمين بواقع 16 ألف و224 جنيه، ثم العاملين في قطاع إمدادات الكهرباء ويحصل على متوسط يصل إلى 10 آلاف و737 جنيه شهريا.

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وضمت القائمة أيضا الفئات التي يتراوح متوسط الأجور فيها ما بين 4 : 6 آلاف جنيه شهريا، وهي المعلومات والاتصالات ويحصلون على 6 آلاف جنيه، والعملين في قطاع النقل والتخزين ويحصلون على متوسط 5 آلاف و593 جنيه، ثم العاملين في قطاع التشييد والبناء ويحصلون على متوسط يصل إلى 4 آلاف و707 جنيه، والعاملين في قطاع الإمداد المائي والشبكات ويحصلون على متوسط 4 آلاف و434 جنيه.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من الملامح الرئيسية للتعداد الاقتصادي الخامس والذي أعلنه الجهاز مؤخرا، ومن أهم هذه الملامح المؤشرات الإجمالية للتعداد لإجمالي الجمهورية، موزعة بين القطاعين العام/ الأعمال العام، والقطاع الخاص.

وسجل إجمالى المنشآت 3.743 مليون منشأة موزعة بين 1536 منشاة بالقطاع العام/ الاعمال العام بنسبة 0.04% وكذا 3.741 مليون منشاة بالقطاع الخاص بنسبة 99.96%.