شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الذهب من الأعلى لها منذ 2012 مع توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ الخامس من تشرين الأول/أكتوبر 2012 وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها منذ 30 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز.

في تمام الساعة 03:51 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم حزيران/يونيو 0.01% لتتداول عند 1,743.40$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,743.40$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,740.20$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.23% إلى 99.85 مقارنة بالافتتاحية عند 99.62.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 11 من نيسان/أبريل والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 1,256 ألف طلب إلى 5,350 ألف طلب مقابل 6,606 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 30.0 مقابل 36.7 في آذار/مارس.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء اتساع التراجع إلى 10.5% إلى نحو 1,300 ألف تصريح مقابل تراجع 5.5% عند 1,464 ألف تصريح في شباط/فبراير، كما قد تعكس قراءة المنازل المبدوء إنشائها اتساع التراجع إلى 17.7% إلى نحو 1,317 ألف منزل مقابل تراجع 1.5% عند 1,599 ألف منزل في شباط/فبراير.

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وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز حيال التوقعات الاقتصادية في النادي الاقتصادي في نيويورك عبر الأقمار الصناعية، ويأتي ذلك عقب ساعات من كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء عن الكتاب بيج والذي تطرق من خلاله أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لكون الاقتصاد أمامه مسار صعب من الانكماش ومعدلات بطالة مرتفعة وستستمر في الارتفاع.

ونود الإشارة بيانات مؤشر مبيعات التجزئة الأمريكية التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة أظهرت بالأمس أكبر تراجع لها منذ بدأ الإحصاء في عام 1992، كما أظهرت بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم أيضا بالأمس أكبر انخفاض في مؤشر الإنتاج الصناعي منذ عام 1946، وجاءت تلك البيانات للشهر الماضي وسط التوقعات بأن هذا الشهر قد تكون أسوء.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "المبادئ التوجيهية" لإعادة بدء الاقتصاد، ويأتي ذلك عقب ساعات من وقف تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية مع توجيهه انتقادات لاذعة للمنظمة، ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أفادت في مطلع هذا الأسبوع بأن العالم لم بلوغ ذروة تفشي فيروس كورونا، محذرة من تخفيف القيود على تحركات المواطنين واحتمالية حدوث موجة جديدة من تفشي الفيروس التاجي.

ونود الإشارة لكون العديد من حكام الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية أعربوا عن رفضهم لرؤية الرئيس الأمريكي الجمهوري بأنه المخول بإعادة فتح الاقتصاد وعلى رأسهم حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو والذي صرح بأن ترامب مخطئ ولا يملك سلطة كاملة على الولايات المتحدة، موضحاً أن إعادة فتح أمريكا يجب أن يكون تدريجياً ومتوازن وأن الاختبارات هي التي ستحدد القرارات المقبلة، مضيفاً أن الاختبارات الحالية لا تتيح إعادة الفتح.

وفي سياق أخر، حذر صندوق النقد الدولي الثلاثاء الماضي من أن الاقتصاد العالمي قد يشهد خلال هذا العام انكماش 3% والذي قد يعكس أسوء أداء للاقتصاد العالمي منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي، وتتطلع الأسواق غداً الجمعة للكشف عن العديد من البيانات الاقتصادية الهامة لأكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً والتي قد تعكس انكماش الاقتصاد الصيني لأول مرة في عقود.