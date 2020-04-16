شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمعية بدر: خفض أسعار الغاز يخفض تكاليف الإنتاج ويدعم تنافسية المنتجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري بدر، أن خفض أسعار الغاز الممنوح للمصانع من شأنه خفض أحد عناصر تكاليف الإنتاج للمصانع، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية الحالية الناتجة عن جهود احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر.

وقال المهندس بهاء العادلي، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن كافة الظروف الحالية العالمية مواتية من تحقيق هامشا جديدا من الخفض، ومن بينها مستوى الأسعار العالمية للنفط والذي يعد دون التوقعات نتيجة تراجع الطلب العالمي، إلى جانب التراجع النسبي لسعر صرف الدولار أمام الجنيه مؤخرا.

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وأضاف بهاء العادلي، أن أي خفض في تكاليف الإنتاج يصب في مصلحة تنافسية المنتجات المصرية في الداخل أمام السلع المستوردة، أو تنافسية المنتجات المصرية في الخارج وبالتالي زيادة الصادرات المصرية في الخارج.

واجتمعت مؤخرا لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، حيث استعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير/مارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر/ ديسمبر 2019، أخذا فى الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى بتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.

وقالت اللجنة أنه، فى ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التى تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة، وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.