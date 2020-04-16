شكرا لقرائتكم خبر عن لشركات السمسرة.. ازاى تشتغل من بيتك فى 10 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت إدارة البورصة المصرية، العديد من الإجراءات لدعم جهود الدولة الرامية إلى تعليق كافة التجمعات للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد وفى الوقت نفسه الحفاظ على استمرارية نشاط كافة المؤسسات، وكانت أهم تلك الإجراءات تطوير كافة أنظمتها الإلكترونية المساعدة للتداول، بما يسمح باستمرارية عمل قطاعات البورصة مع كافة أطراف السوق وكذا الموظفين وذلك عن بعد، وبما لا يخل بسرعة وكفاءة إنجاز الأعمال المطلوبة، ويمكن لشركات السمسرة العمل عن بعد عن طريق 10 خطوات وهى: خطوات واجبة التنفيذ على شبكة السمسرة 1- تجهيز اتصال VPN إلى أنظمة الحماية (Firewall) المحيط بأجهزة الخدمات المقدمة من البورصة. 2- عمل NAT على أجهزة الحماية المواجهة لأجهزة البورصة على سبيل المثال مماثلة إعدادت خدمة FIX. 3- يتم السماح للتحكم بالجهاز (Remote Desktop Protocol) فقط باستخدمام الـnat ip إلى الأجهزة المرغوب للدخول عليها والتى هى متصلة حالياً مع البورصة. 4- يتم ملئ جدول وإرساله للبورصة المصرية على البريد الإلكترونى [email protected] Advertisements 5- يتم طلب نقل خدمة الحسابات المجمعة على إحدى الحاسبات المخصصة للملاءة. خطوات واجبة التنفيذ مع البورصة 6- طلب NAT IP من البورصة لتوصيفه على أجهزة الحمالية لشركة السمسرة. 7- يتم تحديد الأجهزة التى سوف تستخدم للتشغيل. 8- تشغيل خدمة الحسابات المجمعة على أحد أجهزة الملاءة. 9- يتم تهيئة أجهزة شركات السمسرة من جانب الدعم الفنى للبورصة المصرية. 10- يتم تحديد موعد للاختبار.

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