شكرا لقرائتكم خبر عن بحر العرب يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 16-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم بحر العرب (7201) ارتفاعاً في آخر جلساته، وذلك بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحقق السهم مكاسب قوية بلغت نسبتها 9.98% بما يعادل 2.55 نقطة، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، كل ذلك يأتي تحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاته خط ميل.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 30.00 استعداداً لمهاجمته، وذلك طيلة ثبات الدعم 24.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.90 ومستوى المقاومة 30.00.