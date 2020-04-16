شكرا لقرائتكم خبر عن بحر العرب يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 16-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم بحر العرب (7201) ارتفاعاً في آخر جلساته، وذلك بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحقق السهم مكاسب قوية بلغت نسبتها 9.98% بما يعادل 2.55 نقطة، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، كل ذلك يأتي تحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاته خط ميل.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 30.00 استعداداً لمهاجمته، وذلك طيلة ثبات الدعم 24.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.90 ومستوى المقاومة 30.00.
كانت هذه تفاصيل خبر بحر العرب يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 16-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.