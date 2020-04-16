شكرا لقرائتكم خبر عن شاكر يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 16-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم شاكر (1214) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 9.09، ارتد منه السهم انخفاضاً ليقلص بعضاً من مكاسبه، ويغلق على ارتفاع جديد بنسبة بلغت 0.12% بما يعادل 0.01 نقطة، وسط محاولات السهم تصحيح الاتجاه الهابط على المدى القصير، ولكن يظل السهم يعاني من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، كل ذلك يأتي مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول.
لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 9.38، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 7.20.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.00 ومستوى المقاومة 9.38.
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